Синєгубов: під Ізюмом загарбники намагаються обійти позиції ЗСУ

Під Ізюмом на Харківщині рашисти намагаються обійти позиції Збройних сил України й щодня зазнають втрат, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили" , - зазначив Синєгубов.

У цьому районі продовжуються евакуаційні заходи, зокрема з Барвінкового та Лозової, оскільки можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії, за даними Синєгубова, вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч, з Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається - 1,5 тисячі осіб.

За інформацією голови, за добу окупанти завдали по регіону близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. У Харкові постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ.

Також росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає.