Білий дім: військові РФ націлені вбивати журналістів та цивільних

Під час активних бойових дій в Україні не має бути ні американських журналістів, ні інших громадян США, через те що російські силовики мають наміри убивати і пресу, й інших цивільних, адже це частиною цілей російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу журналісти поставили питання про те, чи є дані розвідки або інша інформація про те, що Путін цілиться в журналістів.

У питанні згадали повідомлення глави Агенції США міжнародного розвитку Саманти Пауер, яка звернула увагу на те, що в під час війни в Україну гине безпрецедентна кількість журналістів: сім медійників за шість тижнів.

"Стосовно конкретних цілей, ми знали з самого початку — і ми говорили про це публічно, звісно, — що президент Путін і російські військові розглядають як цілі — мають намір убивати або можуть бити по цивільних та інших особах, включаючи журналістів. бути частиною цього. Нічого нового додати не можу — ні щодо нової інформації, ні щодо іншого" , — сказала Джен Псакі.

Речниця зазначила, що Білий дім цінує роль, яку американські журналісти та воєнкори з усього світу зіграли у висвітленні війни в Україні, усіх руйнувань і жахів, тому що, «це прямо вплинуло на емоційну реакцію людей у Сполучених Штатах».