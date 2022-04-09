У МЗС Італії анонсували повернення дипломатів до Києва

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо анонсував повернення італійських дипломатів до Києва. За його словами, це трапиться після Великодня, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Після Великодня італійське посольство в Києві знову відкриється, повинна переважати дипломатія світу" , - заявив глава МЗС.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни в Україні посольство Італії переїхало до Львова.

Нагадаємо, раніше про повернення дипломатичного представництва до Києва заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.