Зеленський: Німеччина холодна та консервативна, але її риторика змінилася

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Німеччина винна в неодноразових затримках санкцій проти Росії, але риторика країни все-таки змінилася, повідомляє Новое время.

Про це він сказав у інтерв'ю Bild.

Зокрема, Зеленський зауважив, що Берлін разом із деякими іншими країнами виступають проти ембарго на російські нафту та газ. Водночас він подякував за п’ятий пакет санкцій ЄС проти країни-агресора, який включає поступову відмову від імпорту вугілля.

"Німеччина не підтримувала нас зброєю. Німеччина відкрито сказала, що ми не будемо членом НАТО. Але якщо бути чесними: риторика Німеччини змінилася. Німеччина консервативна і холодна, але потяг рушив" , — заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що німці "зовсім не холодні". Він згадав про масштабні акції на підтримку України, де "побачив їхні обличчя".

Після повномасштабного вторгнення РФ до України Німеччина ухвалила рішення про надання Києву озброєння, від чого раніше категорично та послідовно відмовлялася. Також канцлер Олаф Шольц заявив, що імпорт російської нафти Берлін може припинити вже цього року.