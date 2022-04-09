Розвідка Британії прогнозує підвищення активності авіації РФ на півдні та сході

Російські операції, як і раніше, зосереджені на сході та півдні, де очікується підвищення активності російської авіації, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії у суботу вранці.

Відомство зазначає, що Росія продовжує завдавати ударів по українським мирним жителям, наприклад, за загиблими внаслідок вчорашнього ракетного удару по залізничній станції в Краматорську.

Російські операції, як і раніше, зосереджені на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, а за підтримки російських військово-морських сил продовжуються пуски крилатих ракет територією України.

Очікується, що активність російської авіації на півдні та сході України збільшиться на підтримку цієї діяльності.

Водночас, російські амбіції щодо створення сухопутного коридору між Кримом та Донбасом, як і раніше, наштовхуються на опір України.

Напередодні військова розвідка Великобританії заявила, що російським силам, які повністю виведені з півночі України, знадобиться не менше тижня, перш ніж вони будуть передислоковані для бойових дій в інших місцях.