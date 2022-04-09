ОВА: Київ ще довго чутиме вибухи, триває розмінування області

Київ ще довго буде чути вибухи, оскільки триває розмінування прилеглих населених пунктів. На сьогодні знешкоджено майже 10 000 боєприпасів, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у заявi голови Київської обласної військової адміністрації Київської області Олександра Павлюка на телемарафоні.

За його словами, над розмінуванням Київської області працюють фахівці з усієї України. А звуки вибухів, які в останні дні чутні в столиці, це від утилізації боєприпасів.

"Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато. Як залишків снарядів і vін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, що залишилися після ворога" , - додав Павлюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в'їзд до Київської Пущі-Водиці обмежили на невизначений час, у тому числі через розмінування.