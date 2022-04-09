ОВА: агресор штурмує Попасну та Рубіжне, намагаючись зайти до міст

Російський агресор у Луганській області штурмує Попасну та Рубіжне, намагаючись зайти до міст, проте зазнає втрат у живій силі та техніці, повідомляє Укрiнформ.

Про це повідомив у Фейсбуці керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Орки штурмують Попасну та Рубіжне, рашисти намагаються зайти до міст, проте зазнають втрат", - написав глава області .

Він розповів, що бої продовжуються у Попасній та Рубіжному, але не може ворог продавити нашу оборону, залишає там десятки трупів, техніку свою, але все одно вони лізуть і лізуть.

За словами Гайдая, загарбники накопичують сили для наступу та збільшують кількість обстрілів усієї області.

«Лінія фронту за ніч не змінилася. У той же час росіяни закидали снарядами Сєверодонецьк та Гірську громаду. Обласний центр почали обстрілювати за поквартальною системою», – наголосив керівник ОВА .

Він також повідомив, що критична інфраструктура в Луганській області майже не функціонує, і з цим питанням ситуація лише погіршуватиметься, ремонтувати вже нічого. І закликав усіх мешканців, які ще лишаються в області, евакуюватися.

«Скориговано маршрути для евакуації. Бережіть себе!" - підкреслив Гайдай .

Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської загарбницької армії різною зброєю – системами залпового вогню «Торнадо – С», «Град», авіабомбами тощо. У регіоні зруйновано багато житлових будинків.

8 квітня на Луганщині з небезпечних населених пунктів, які постійно обстрілювали російські загарбники, евакуювали понад 1500 мирних жителів.