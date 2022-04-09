ЄС: вокзал у Краматорську атакувала Росія
Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у заяві речник пресслужби зовнішньополітичної служби ЄС.
"Європейський Союз глибоко шокований атакою Росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська", - йдеться у заяві.
ЄС наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності.
"Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.