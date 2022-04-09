ЄС: вокзал у Краматорську атакувала Росія

Європейський Союз впевнений, що ракетного удару по Краматорську завдала Росія, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві речник пресслужби зовнішньополітичної служби ЄС.

"Європейський Союз глибоко шокований атакою Росії, яка вдарила в п’ятницю по залізничному вокзалу Краматорська" , - йдеться у заяві.

ЄС наполягає, що винні за цей воєнний злочин мають бути притягнуті до відповідальності.