Мер: у Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну

У місті Тернопіль демонтували пам’ятник російському поету і прозаїку Олександру Пушкіну, повідомляє Українська правда.

Про це написав мер Тернополя Сергій Надал у Telegram.

"Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших".

Надал додав, що після звірств Росії в Україні, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам.