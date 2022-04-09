Стефанишина: Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС у червні

Віце-прем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна може отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу у червні, повідомляє Європейська правда.

Про це Стефанишина розповіла у суботу у Twitter.

"Україна отримала анкету для членства в ЄС. Ми вже проробили велику підготовчу роботу, тому готові діяти швидко. Очікуємо на отримання статусу кандидата в червні", - написала Стефанишина .

Віце-прем'єр додала, що статус кандидата є частиною "нашого одужання та перемоги над російським агресором, який хоче змінити демократичний курс України".

Очікування Стефанішиної пов'язане з тим, що у червні заплановано проведення саміту лідерів Європейського Союзу, на якому може бути ухвалено рішення.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, наповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова з відповідями за тиждень.

За словами заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви, опитувальник, який отримала Україна, значно менший, ніж був у інших держав, і Україна вже передала Єврокомісії 70% необхідної інформації.

"Коли ми укладали угоду про асоціацію або коли приєднувалися до системи ENTSO-E, ми надавали Єврокомісії інформацію про те, що відбувається в Україні, в якому стані економіка, енергетика у разі ENTSO-E, тому нам залишилося подати до Європейської комісії лише приблизно 30 % такої інформації", - сказав Жовква в ефірі телемарафону .

28 лютого, через 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочати процедуру.