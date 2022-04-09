МВС: окупанти викрали екс-главу Херсонської ОДА

Сьогодні, 9 квітня російські військові в Херсоні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова. Окупанти в масках відвезли його в невідомому напрямку, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

"Годину тому в Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата ВР України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича" , - написав Геращенко.

Нагадаємо, нещодавно мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російські військові мають на місцевих активістів та військових всю інформацію.

Додамо, російські окупанти продовжують викрадати міських голів у Херсонській області. Нещодавно стало відомо про викрадення мера Таврійська Миколи Різака.