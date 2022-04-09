Лазебна: для отримання виплат за березень треба отримати статус переселенця до 14 квітня
Внутрішні переселенці, щоб отримати виплати за березень, повинні зареєструватися як ВПО (внутрішньо переміщені особи) до 14 квітня. Сума виплат складе 2000-3000 гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявила міністра соціальної політики Марини Лазебної в ефірі національного телемарафону.
Уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб.якщо раніше це були тільки органи соціального захисту населення на рівні районів і міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутися до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.
Внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії в Україну, можуть отримати допомогу на проживання від держави в розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю і в розмірі 2000 гривень на дорослого.