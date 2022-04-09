Зеленський: світ має розуміти, що українці захищають своє право жити

У відповідь на російську агресію український народ захищає своє право на життя у сучасному світі, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS News, повна версія якого вийде цієї неділі.

Ми захищаємо право жити. Я ніколи не думав, що це право має таку високу ціну», - наголосив він .

За словами глави держави, право на життя є людською цінністю.

«Росія не повинна обирати, що нам робити, і як я користуюсь своїми правами. Це право (жити – ред.) було мені надано Богом та моїми батьками», - додав він .

На запитання журналіста, що Президент побачив у Бучі, Володимир Зеленський сказав: «Смерть. Просто смерть.

Як повідомлялося, після звільнення Київської області світ облетіли фото убитих російськими загарбниками мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів. Серед уже знайдених жертв військових злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, убиті представники місцевого самоврядування, діти, люди похилого віку, чоловіки. У багатьох із них пов'язані руки, є сліди тортур, убиті пострілами в потилицю.