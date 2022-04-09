Фінляндія закрила в'їзд для вантажівок з номерами РФ і Білорусі

Фінляндія закрила в'їзд у країну для всіх вантажних транспортних засобів із російськими та білоруськими номерами, повідомляє Європейська правда.

Про закриття напередодні повідомив керівник відділу митного контролю Самі Ракшит.

"Весь комерційний рух транспортних засобів з російськими та білоруськими номерами буде зупинено та розвернено" , - сказав Ракшит.

За його оцінкою, зазвичай близько 90 відсотків транскордонних вантажних перевезень припадає на російські фірми. Якщо Росія відповість на крок Фінляндії забороною для далекобійників із ЄС та інших країн, транскордонні автомобільні перевезення повністю припиняться.

Цього тижня ЄС затвердив новий пакет санкцій, який передбачає заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом.

Винятки надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.