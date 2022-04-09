Зеленський: тільки Путін може зупинити війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має іншого вибору, окрім як сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним, оскільки тільки він може зупинити війну, повідомляє Укрiнформ.

Про це глава Української держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. У Росії ніхто інший не в змозі зупинити цю війну. Тільки він один (президент Росії Путін - ред.) вирішує, коли ця війна закінчиться", - заявив Зеленський .

Водночас він зазначив, що після звірств російських військових в українських містах та селах "відчуває ненависть до Росії, до російських солдатів".

"Коли я бачу ці картини перед очима. Вбиті діти без ніг, без рук. Це жах", – сказав Президент .

Він зізнався, що не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

На прохання журналіста прокоментувати два своїх фотопортрети, один із яких був зроблений перед війною, а другий – під час поїздки до Бучі, Зеленський сказав:

"Це дві різні людини".

На його думку, така зміна на користь країни. Він також висловив сумнів, що зможе колись стати тим, ким був раніше.

За словами глави держави, йому невідомо, чи були у росіян списки на вбивство до військових злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.