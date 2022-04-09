Російський суд оштрафував чоловіка за цитату Путіна про війну

Суд Санкт-Петербурга оштрафував громадянина Артура Дмитрієва за плакат із цитуванням слів президента Росії Володимира Путіна про війну, повідомляє Українська правда.

"Цитата з Путіна дискредитує армію Росії! Так вирішив суд у Петербурзі та оштрафував на 30 тисяч рублів пікетувальника Артура Дмитрієва. На плакаті він мав цитату з промови президента, присвячену 75-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні: "Війна принесла стільки горя, що забути це неможливо, немає прощення тим, хто знову замишляє агресивні плани".

7 квітня у Санкт-Петербурзі учасника пікету Артура Дмитрієва затримали та доставили до відділу поліції №49.

На плакат він виніс слова Путіна, але не підписав авторство.

Війна принесла стільки горя, що немає прощення тим, хто знову задумує агресивні плани Фото Артура Дмитрієва

Перед судом Дмитрієв провів ніч у відділку.

Стаття про "дискредитацію" збройних сил РФ, за якою на нього склали протокол, не передбачає арешту – і затримувати за нею більше, ніж на 3 години, не можна.