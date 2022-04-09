Міністр фінансів: Франція готова відмовитись від російської нафти

Франція готова заборонити імпорт російської нафти. Про це в інтерв'ю CNN повідомив Міністр фінансів Бруно Ле Мер, повідомляє Новое время.

Санкції Франція готова посилити після обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську, в результаті якого загинуло 50 людей. Міністр назвав атаку "різаниною" та закликав встановити винних, а також притягнути їх до відповідальності.

"Ми готові піти далі і ухвалити рішення про заборону на нафту, і я глибоко переконаний, що наступні кроки та подальші обговорення будуть зосереджені на цьому питанні" , - заявив Ле Мер.

Для запровадження набагато жорсткіших санкцій проти російського енергетичного сектора потрібна "європейська єдність". Французький міністр вважає, що вже введені санкції ЄС є дуже ефективними і є найжорсткішими з моменту створення ЄС.