Зеленський: Путін є відповідальним за військові злочини в Україні
Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін є відповідальним за військові злочини. Як і інші російські військові, які виконали його наказ, повідомляє РБК-Україна.
На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для СBS News.
"Так, я вважаю. Я вважаю, що він один із них", - відповів Зеленський на запитання від того, чи вважає він Путіна відповідальним за військові злочини в Україні.
Він також додав, що всі ті, хто ухвалив рішення про війну або виконав указ Путіна, винні у військових злочинах.
"Я думаю, що всі, хто прийняв рішення, видав указ, виконав указ, усіх, хто має до цього відношення. Я вважаю, що вони всі винні", - наголосив президент.