Зеленський: Путін є відповідальним за військові злочини в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін є відповідальним за військові злочини. Як і інші російські військові, які виконали його наказ, повідомляє РБК-Україна.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для СBS News.

"Так, я вважаю. Я вважаю, що він один із них", - відповів Зеленський на запитання від того, чи вважає він Путіна відповідальним за військові злочини в Україні .

Він також додав, що всі ті, хто ухвалив рішення про війну або виконав указ Путіна, винні у військових злочинах.