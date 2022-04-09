Денісова: наразі є дані про 360 убитих цивільних у Бучі
Наразі наявні дані від міської влади про те, що у Бучі на Київщині було вбито 360 цивільних осіб, серед яких мінімум 10 - діти, повідомляє Укрінформ.
Про це поінформувала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Вона уточнила, що в Бучі на вулиці Яблунській окупанти облаштували справжню катівню, і що ті, хто вижив, сказали, що тут був штаб кадирівців, які розстрілювали людей впритул, випалювали очі, відрізали частини тіла, мучили до смерті не лише дорослих, а й дітей.
"За інформацією міської влади, всього в Бучі на цю хвилину 360 убитих мирних мешканців, серед яких мінімум 10 дітей", - поінформувала український омбудсман.
Денісова окремо зазначила, що в лісі на виїзді з Гостомеля у бік Ірпеня місцеві мешканці знайшли розстріляний автомобіль із сім’єю.
На переконання Уповноваженого ВРУ з прав людини, такі дії російських військових підпадають під визначення злочину "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні", - уточнила український омбудсман.