ДПСУ: окупанти атакували прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе
Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник літакового типу було знищено, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише прес-центр ДПСУ.
"Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. За кілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, ніхто із прикордонників не постраждав.
Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого спалахнув багатоповерховий житловий будинок.