ERR: Естонія почала анулювати візи особам із символікою війни

Естонські прикордонники почали активніше контролювати використання символіки, яка підтримує війну проти України, та за необхідності анулювати візи порушників, повідомляє Європейська правда.

Департамент поліції та прикордонної охорони не дозволяє, зокрема, публічно демонструвати георгіївські стрічки та інші символи, які використовуються РФ у війні проти України, такі як латинські літери "Z" та "V", пише портал ERR.

Станом на 8 квітня візи були анульовані у кількох порушників.

"Звертаємо увагу на різні речі: сумнозвісну букву "Z", георгіївські стрічки, елементи обмундирування російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу і ведуть до того, що власника такої символіки спрямовують на додаткову перевірку і з ним проводиться бесіда. Під час цієї бесіди. з'ясовується, як з ним діяти далі», – пояснив начальник прикордонного пункту у південно-східній Естонії Петер Маран .

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив поправки до кримінального законодавства, за якими каратиметься використання ворожих символів на підтримку російської агресії проти України.