В Угорщині заявили, що оплата газу карбованцями не порушує санкції ЄС

В Угорщині відреагували на попередження від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Заявили, що оплата російського газу карбованцями не порушуватиме санкції проти країни-окупанта, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать слова представника угорського уряду Золтана Ковача в інтерв'ю CNN.

За словами Ковача, Угорщина має з Росією двосторонній контакт, у зв'язку із чим вибір валюти є нібито технічним питанням.

"У Євросоюзу поки що немає спільних закупівель газу та нафти для європейських країн. Ми продовжуємо дотримуватися укладених з Росією контрактів з нафти і газу. Відповідно до них, це технічне питання, в якій валюті платити. Це не означає обходу будь-якої санкційної політики. Як ми добре знаємо, угорська економіка та угорське населення залежать від російського газу на 85%", - додав Ковач .

Нагадаємо, що за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, оплачувати газ Росії рублями є порушенням санкцій.