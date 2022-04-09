ВП: Харків отримує щодня 300 тонн гуманітарки

Заступник голови Офісу президента відвідав Харків, оцінивши масштаби руйнувань, і пообіцяв усе відбудувати, повідомляє Корреспондент.

До Харкова щодня доставляється 300 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко після візиту до міста.

При цьому 100 тонн становлять харчові продукти.

Він зазначив, що на околицях Харкова продовжуються бої.

"Місто з однією з найбільших площ у Європі - площею Свободи, міцно тримає оборону", - наголосив Тимошенко .

Загалом, за даними ВП, у Харківській області зруйновано 858 об'єктів, з них 628 – цивільних, а у самому Харкові сильно постраждав центр міста.