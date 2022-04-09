Федоров: Україна використовує сучасні технології для пошуку окупантів

В Україні використовують технології розпізнавання осіб та штучний інтелект для пошуку російських військових злочинців. Вони вже допомогли встановити особи багатьох окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Використовується подібна технологія. Є кілька рішень. Насправді вже знайдено багато вбивць, які тероризували громадянських людей у Бучі та Ірпені", - сказав Федоров, відповідаючи на питання щодо використання технології розпізнавання осіб для пошуку російських окупантів .

За його словами, за короткий час вдалося встановити всю інформацію про цих військових злочинців. Профілі окупантів у соцмережах допомагають дізнатися, де і з ким вони служать та живуть.

"На сьогоднішній день технології дозволяють знайти кожного, хто хоча б один раз потрапив до об'єктиву. А враховуючи те, як вони люблять викладати фото в інтернеті та кількість камер у містах та будинках, це питання дуже швидко вирішується", - додав Федоров .

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти та покарати всіх російських військових злочинців, які звірствували у Київській області.