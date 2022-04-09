Джерела: Орбан вважає, що різанина в Бучі могла бути інсценуванням

Європейським політиком, який вимагав від президента України Володимира Зеленського надати докази того, що "Різанина в Бучі" не була українським інсценуванням, виявився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна.

Про це виданню повідомило обізнане джерело.

"Так, це Орбан" , - відповіло воно на питання, чи мав Зеленський на увазі угорського прем'єра, коли говорив про цей випадок.

Не пов’язані одне з одним джерела "Європейської правди" та "Української правди" підтвердили﻿, що Зеленський говорив про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Не зрозуміло, де Орбан озвучив свою вимогу надати докази. Після Бучанської різнанини, за даними видання, спілкування офіційного Будапешта з українською стороною не було.

Зазначимо, після відступу російських військ з цього міста виявили десятки загиблих мирних жителів. Світова спільнота обурилася свідченнями російських злочинів, оскільки у частини загиблих були зв'язані руки, вони були розстріляні. За останніми даними, за час російської окупації загинули понад 350 жителів Бучі.