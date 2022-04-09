У Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ до НАТО, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet лідера другої за розміром опозиційної правопопулістської партії "Шведські демократи" Іммі Окессона.

За словами Окессона, його партія може змінити свою думку щодо вступу до НАТО.

"Тоді (якщо Фінляндія подасть заявку) я хочу звернутися до партійної ради з проханням змінити нашу позицію", - сказав він .

"Що змінилося зараз, це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилася абсолютно самотня, змусили мене змінити думку", - додав він .

Після того, як опитування показали, що більшість шведів уперше виступають за вступ до НАТО, націоналістичні шведські демократи заявили минулого місяця, що готові переглянути свою позицію щодо опозиції до членства.

Зміна позиції партії "Шведські демократи" означатиме, що у шведському парламенті утворюється більшість на користь приєднання до НАТО, тоді як Швеція десятиліттям була нейтральною державою.

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання до НАТО, хоча Швеція коливається більше ніж Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон із Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що найближчими тижнями уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство.