Ляшко: в Україні від обстрілу пошкоджено 307 закладів охорони здоров'я

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники пошкодили 307 закладів охорони здоров'я, 21 лікарню знищено повністю, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Загалом з початку війни російські окупанти пошкодили 307 закладів охорони здоров'я, до цієї цифри входять і центри первинної медико-санітарної допомоги. 21 лікарню знищено повністю, вони відновленню не підлягають, на їхньому місці потрібно буде будувати нові", - сказав міністр .

За його словами, у пошкоджених лікарнях залежно від рівня руйнувань лікарі з одного корпусу часто переходять до вцілілого, щоб про це надання медичної допомоги не зупинявся.

Ляшко зазначив, що з Донецької та Луганської областей багато пацієнтів було евакуйовано у безпечніші місця.

Він також наголосив на необхідності розгортати польові шпиталі у західних регіонах, адже у зоні бойових дій людям надають на місці лише першу медичну допомогу, а потім евакуюють.

За словами міністра, після деокупації міст департаменти охорони здоров'я обласних адміністрацій аналізують ситуацію та вирішують, чи є потреба у розгортанні польового госпіталю. Наприклад, у селищі Макарів Київської області було знищено амбулаторію та пошкоджено центральну районну лікарню, тому туди вже відправили спеціальну бригаду, яка надає медичну допомогу в обладнаних приміщеннях.