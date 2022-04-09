ОВА: окупанти завдали удару по Лисичанську Луганської області

Російські окупанти завдали удару по Лисичанську Луганської області. У місті спалахнуло АЗС, багатоповерхівка та підприємство, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Facebook.

"Вранці орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство", - йдеться у повідомленні .

За його словами, пожежі неможливо загасити через постійні обстріли російських військових.

При цьому Гадай зазначив, що в Рубіжному чотири особи отримали поранення через обстріл окупантами житлового будинку, а в Сєвєродонецьку загинула жінка.

"Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото або відео, які можуть розкрити розташування об'єктів, що потрапили під обстріл! Не ставайте коригувальниками вогню!!!" - підсумував голова Луганської ОВА .

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, обстріли Гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху.