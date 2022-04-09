Денісова: в Україні зафіксували понад 15 тисяч зниклих безвісти

Офіс омбудсмана має наразі інформацію, якщо говорити про безвісти зниклих, про більш як 15 тисяч таких випадків, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Щодо зниклих безвісти, скільки у нас пораховано – це понад 15 тисяч випадків таких. Тому що ми їх фіксуємо, до нас звертаються громадяни, і ми чітко знаємо, де, хто, яке прізвище, якого року народження, де він зник" , - уточнила Денісова.

Окремо вона зазначила, що наразі важко сказати точні дані, серед іншого, щодо загальної кількості загиблих, зґвалтованих унаслідок повномасштабного вторгнення РФ.