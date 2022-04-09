Зеленський: Захисники Маріуполя стримують 10 тисяч окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі захисникам Маріуполя протистоять 10 тисяч окупантів, і якщо місто вдасться втримати, загарбники не зможуть піти на схід України, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Зеленський на спільній з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером пресконференції 9 квітня.

"Стоїть Маріуполь. Скільки вистоїть Маріуполь? Там наші військові. Потужні, міцні. Одні з найміцніших, і ви це прекрасно знаєте. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових".

Президент додав, що для захисників Маріуполя це велике випробування, але якщо вдасться втримати Маріуполь, то ці десять тисяч росіян там залишаться і не підуть на схід, який Росія планує захопити.