Мережа магазинів JYSK йде з ринку Білорусі

Данська мережа магазинів меблів і товарів для дому JYSK йде з ринку Білорусі. Компанія призупиняє роботу торгових точок і сайту, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба компанії.

Магазини JYSK в Білорусі закриваються з 18 квітня. Онлайн-сервіс поки працює, але замовлення вже не приймає.

"Зараз на сайті ви можете переглянути товари, але оформлення замовлень на даний момент недоступне. Інформуємо, що з технічних причин залишки на сайті відображені некоректно" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці березня меблевий рітейлер JYSK покинув російський ринок.

Також з Росії пішла популярна меблева компанія IKEA.