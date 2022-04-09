НБУ: курс гривні залишиться фіксованим до кінця війни

Офіційний курс долара залишиться на рівні 29,25 гривні до завершення війни з Росією. Про це заявив у суботу, 9 квітня, заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

"А далі, після нашої перемоги, ми поступово повертатимемося до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адміномежування, скорочуватимемо свою участь на ринку. Але цей перехід відновлення стандартної роботи та відновлення валютної політики Нацбанку буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь" , – розповів він.

Зазначимо, цього тижня НБУ продав 211 млн доларів і 84,9 млн євро проти 282,1 млн доларів і 299,8 млн євро тижнем раніше.

При цьому центробанк купив лише $11,5 млн і 5,5 млн євро.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд і 80,2 млн євро, а продав $4,5 млрд і 1,083 млрд євро. З початку війни купівля валюти склала 1,122 млрд доларів і 80,2 млн євро, а продаж $1,73 млрд і 1,083 млрд євро.