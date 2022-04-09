МЗС: посольство Чехії планує повернутися до Києва

Чеські дипломати повернуться до Києва найближчим часом, повідомляє Укрiнформ.

Про це з посиланням на Міністра закордонних справ Чеської Республіки Яна Липавського, пишуть Novinky.

«Ми прагнемо повернення (дипломатів) до Києва, зараз інтенсивно над цим працюємо, сподіваємось, що це вдасться швидко… Ми хочемо дипломатично підтримати Київ. Ми хочемо бути присутніми у столиці», – сказав Липавський .

Водночас, він не став уточнювати деталі, поки люди не повернуться до української столиці.

Міністр висловив упевненість, що безпосередня військова загроза, коли в місті справді був надзвичайний стан і була комендантська година, пройшла.

Липавський також пообіцяв максимальну підтримку, щоб біженці могли повернутись в Україну, коли там стабілізується ситуація.

Як повідомлялося, посольство Чеської Республіки у Києві було закрито 24 лютого, у день російського вторгнення в Україну. Пізніше чеські дипломати також вийшли із генконсульства у Львові.