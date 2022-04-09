Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Австрії Карлу Негаммеру за візит до України та підтримку нашої держави, повідомляє Укрiнформ.

Про це він сказав на спільному брифінгу у Києві.

"Візит пана канцлера у Київ вирішальний в цей день, дуже важливий для нас... Для нас дуже важливо, що він глибоко розуміє нашу ситуацію, глибоко розуміє наслідки цієї восьмирічної війни російської федерації проти нас, особливо знає наслідки після повномасштабного вторгнення" , - заявив глава держави.

Він також відзначив, що канцлер Австрії вирішив відвідати Бучу разом зі своєю командою.