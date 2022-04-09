Шмигаль назвав джерела наповнення бюджету України в умовах війни

Наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій, повідомляє УНІАН.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зауважив, що держава створила необхідні умови, аби бізнес починав працювати, — залишила тільки сплату 2% від обороту.

"Це цікава пропозиція для бізнесу. І він дуже позитивно відгукнувся. Зареєстровано вже понад 150 тисяч бізнесів, які захотіли перейти на цю систему. Бюджет скоротиться. Але ми чітко визначили пріоритети: ми витрачаємо на захист, на соціальні та гуманітарні сфери" , — зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі наповнення бюджету відбувається завдяки випуску військових облігацій, підтримці наших партнерів і міжнародних фінансових організацій.

"Є ще одна частина — міжнародні гуманітарні й благодійні організації, які також сплачують певні кошти нашим громадянам, і з ними ми зараз також активно нарощуємо роботу. Ці блоки дають можливість покривати дефіцит бюджету" , — сказав очільник уряду.

Як повідомлялось, у першому кварталі держбюджет вдалося виконати на 110%. Цьому сприяли результати перших двох місяців цього року та авансові податкові надходження. Але в другому кварталі 2022 року очікується істотне недовиконання держбюджету.

При несприятливому розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних витрат, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки - як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу.