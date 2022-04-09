В Угорщині заявили, що Орбан засуджує різанину у Бучі

Прес-секретар прем'єра Угорщини Берталан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину у Бучі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, яке спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття.

За словами Хаваші, Віктор Орбан дав зрозуміти на прес-конференції у середу, що це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія.

"Це загальна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. І з приводу всіх звірств, я думаю, що всі вони повинні бути розслідувані, (...) у будь-якому випадку, громадянське населення має бути захищене, жорстоке поводження з громадянським населенням має бути рішуче засуджено, і такі випадки мають бути розслідувані. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування", – заявив Хаваші .

Нагадаємо, віце-прем'єр та лідер правлячої партії Польщі "Право та справедливість" раніше розкритикував прем'єра Угорщини Віктора Орбана за те, що він не поспішає засуджувати Росію за масові вбивства цивільного населення в Бучі.

У міністерстві закордонних справ України дорікнули Угорщині, яка не визнала відповідальності Росії за Бучанську різанину.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, один із глав країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські військові злочини не були інсценовані - за даними джерел, йдеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана.