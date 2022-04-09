ДСНС: у Чернігівській області окупанти розстрілювали людей у церкві

На Чернігівщині в Вознесенській церкві, де російські війська облаштували свій штаб, окупанти розстрілювали місцевих мешканців, повідомляє Новое время.

На території села Ягіде та села Лукашівка піротехніки очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети. Там також знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб.