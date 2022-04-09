Зеленський прокоментував можливе загострення боїв на сході України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна готова боротися і поки що готова паралельно вести діалог з Росією, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі із федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

"Україна завжди говорила, що готова до переговорів і шукатиме будь-які шляхи, щоб закінчити війну. Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, як то кажуть вирішального бою на сході нашої держави. Мені складно сказати і я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність за захист нашої держави та боротьбу, яку ми постійно демонструємо", - зазначив президент.

За його словами, паралельно на сході та півдні України продовжується накопичення окупаційних військ.

Ворог стягує велику кількість військ, техніки та озброєних людей, які "збираються окупувати ще одну частину наших територій".

"Це буде складна баталія, ми віримо в нашу боротьбу, віримо в нашу перемогу. Тому ми готові і боротися, і паралельно шукати ті чи інші шляхи в дипломатії, які можуть зупинити цю війну. Поки що... Поки що ми говоримо і про паралельний діалог ", - додав він.

Раніше сьогодні радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться тяжкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, зазначив він, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.