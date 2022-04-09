Віцепрем'єр Польщі розкритикував позицію Орбана щодо війни в Україні
Віцепрем'єр-міністр Польщі та очільник владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "відвідати окуліста", якщо він "не бачить" звірств російських військових під Києвом. Він вказав, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, повідомляє УНІАН.
Про це Качинський розповів в інтерв'ю Radio Plus.
"Оцінка (поведінки Орбана, - ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося в Бучі, йому потрібно порадити сходити до офтальмолога", – заявив глава ПіС.
При цьому він вказав, що утримувався від оцінок поведінки Орбана, але тепер "повинен визнати, що все це дуже сумно". За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, якщо Орбан не змінить свою позицію щодо війни в Україні.
"Вважаю, те, що робить Орбан, – він сподівається зіграти роль у припиненні цього конфлікту. Але я думаю, що це абсолютно тупиковий шлях", – підсумував Качинський.