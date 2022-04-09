Віцепрем'єр Польщі розкритикував позицію Орбана щодо війни в Україні

Віцепрем'єр-міністр Польщі та очільник владної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану "відвідати окуліста", якщо він "не бачить" звірств російських військових під Києвом. Він вказав, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, повідомляє УНІАН.

Про це Качинський розповів в інтерв'ю Radio Plus.

"Оцінка (поведінки Орбана, - ред.) однозначно негативна. Коли він каже, що не бачив, що сталося в Бучі, йому потрібно порадити сходити до офтальмолога" , – заявив глава ПіС.

При цьому він вказав, що утримувався від оцінок поведінки Орбана, але тепер "повинен визнати, що все це дуже сумно". За його словами, Польща не співпрацюватиме з Угорщиною, якщо Орбан не змінить свою позицію щодо війни в Україні.