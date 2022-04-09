Шольц – Путіну: "Ти руйнуєш майбутнє своєї країни"

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президентові Росії Володимиру Путіну властиве імперське мислення, "відоме нам з 19-го, 18-го, 17-го та інших століть", повідомляє Deutsche Welle.

Шольц знову закликав Путіна негайно припинити вогонь та вивести війська з України.

"Ти руйнуєш майбутнє своєї власної країни", - звернувся він на ти до російського президента, виступаючи на передвиборчому мітингу Соціал-демократичної партії (СДПН) у Любеку .

Канцлер вкотре наголосив, що західні санкції "вже сильно впливають на економічний розвиток Росії", і запевнив Кремль у тому, що Берлін і надалі постачатиме Україну оборонним озброєнням.