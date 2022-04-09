ООН: через війну свої будинки залишили 11,4 млн українців

З початку повномасштабного вторгнення Росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За інформацією ООН, 90% тих, хто виїхав - жінки та діти.

При цьому 7,1 млн осіб вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку. Кожна друга переміщена сім'я має дітей.

Вказано, що більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,6 млн), Румунії (більш як 670 тисяч) та Молдови (більш як 405 тисяч). Після чого, як уточнюють в ООН, багато хто вирушив далі в країни Заходу.