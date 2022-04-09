Джонсон прибув до Києва для зустрічі з Зеленським

У Києві розпочалася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Новое время.

Про це близько 16:30 у суботу, 9 квітня, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.