Подоляк повідомив, скільки ЄС заплатив РФ за енергоносії протягом 40 днів війни

Європейський Союз перерахував Росії 37 млрд євро за поставлені енергоносії протягом 40 днів, поки Росія веде війну проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"37 млрд євро для рф за енергоносії протягом перших 40 днів смертоносної війни в Україні… Мало того, що Україна об'єктивно не мала такого обсягу озброєнь, як країна-агресор, так ще й кожного дня росіяни отримують прямі об'ємні платежі від європейців для фінансування додаткових поставок ракет і снарядів на поля бою" , — написав Подоляк.

Він також назвав санкції європейських партнерів «недопрацьованими».

"Немає реального відключення від SWIFT ключових російських банків, немає тотального арешту майна членів керівної партії Єдина Росія, немає прямого та непрямого ембарго на енергоносії" , — зазначив радник голови ОП.

За словами Подоляка така позиція ЄС стимулює росіян до розширення воєнних дій на території України та до більш масового знищення українців.