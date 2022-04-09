WSJ: Україні поставили 220 тисяч ампул антидоту до хімічної зброї

Гуманітарна організація Direct Relief заявила, що виконала запит МОЗ України на постачання близько 220 тисяч ампул препарату, який можна використовувати для пом’якшення наслідків застосування хімічної зброї. Про це, посилючись на Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Видання посилається на заяву Direct Relief, згідно з якою організація відправила партію до України на початку цього тижня зі свого фармацевтичного складу у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

"Direct Relief відправляє ці ліки з твердою надією на те, що атака, що вимагає їх використання, ніколи не відбудеться" , - заявила Алісія Кларк, директорка Direct Relief з фармації та клінічних питань.

Раніше компанія Direct Relief поширювала препарат серед сирійських медичних працівників після того, як у 2017 році вони зазнали нападу із застосуванням нервово-паралітичного газу зарину та інших хімічних речовин.

Препарат, який називається атропін, може підвищити частоту серцевих скорочень та допомогти зменшити секрецію слизу у легенях чи дихальних шляхах людини. Він може зупинити наслідки отруєння деякими нервово-паралітичними агентами, якщо його застосувати досить швидко.

Напередодні повідомлялося, що американські лікарі, які рятували людей у Сирії після застосування Росією хімічної зброї, поділилися практичним досвідом зі львівськими медиками та передали потрібні для цього випадку ліки та захисні засоби.

Лікарі Захар Шахлоул, Кондрад Фішер та Джеквіс Бересс провели навчання з лікування наслідків ураження хімічною зброєю для десятків медиків зі Львова. Крім того, вони зібрали та привезли в Україну 167 валіз необхідних медикаментів та захисних засобів.

The Guardian із посиланням на джерела повідомляла: Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні проти України. Прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі також підтвердила цю інформацію.

Президент США Джо Байден назвав «реальною загрозою» застосування Росією хімічної зброї в Україні.

Президент України Володимир Зеленський спростував фейки роспропаганди, наголошуючи, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли. За його словами, такі заяви можуть свідчити саме про плани РФ вдатися до такої атаки.

На Раді безпеки ООН, яку скликала Росія нібито через розробку біологічної зброї в Україні, Вашингтон та його союзники звинуватили Росію у поширенні бездоказового твердження. Дипломати заявили, що це може бути підготовкою до проведення власних біологічних чи хімічних атак.

Представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія могла скликати засідання, щоб закласти основу для власного застосування біологічної чи хімічної зброї в Україні.