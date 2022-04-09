Голова Лисичанської адміністрації закликав мешканців міста евакуюватися

Голова Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Луганської області Олександр Заїка звернувся до жителів міста із закликом евакуюватися в найкоротші терміни через постійні обстріли російською окупаційною армією, повідомляє Новое время.

"Ситуація у місті дуже напружена, тому я прошу вас евакуюватись. Дуже важко стало в місті, вже летять ворожі снаряди в будь-які місця (в місті — ред.), визначати ми їх не будемо, але дуже, дуже, дуже важко і страшно" , — сказав Заїка у відеозверненні, яке розмістив у своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що гуманітарна допомога є, «але ж це не означає, що вона вам врятує життя в тому плані, що куди прилетить ворожий снаряд».

До цього 9 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти обстріляли житлові квартали в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганській області.

Внаслідок ворожих обстрілів в області виникли пожежі, одна людина загинула, ще четверо поранені.

За словами Гайдая, у Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння неможливе через обстріли.