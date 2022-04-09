ОВА: росіяни знову влучили у цистерну з азотною кислотою на Луганщині

Біля Рубіжного на Луганщині росіяни знову влучили у цистерну з небезпечною для людини азотною кислотою, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"Знову хімічна атака! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою".

Гайдай закликав мешканців не виходити з укриттів, а при перебуванні в приміщенні зачинити вікна та двері.

"Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами" , - зазначив він.

Гайдай закликав підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

При місцевій дії на очі азотна кислота викликає тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

5 квітня в Рубіжному росіяни вже влучали у цистерну з азотною кислотою.