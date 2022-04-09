У Німеччині обіцяють переслідувати за символи Z на проросійських акціях

У світлі запланованих на вихідні проросійських акцій міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер анонсувала переслідування за уславлення військових злочинів під час їх проведення. Про це, посилаючись на видання Zeit Online, повідомляє Українська правда.

На мітингах, запланованих у неділю у кількох містах Німеччини, "дуже пильна увага буде приділена забороненим символам", сказала Фазер.

"Демонстрація символу "Z" славить військові злочини, і тому, на нашу думку, може підлягати притягненню до кримінальної відповідальності" , - сказала глава МВС.

Символом "Z" позначено російську військову техніку, яка бере участь у загарбницькій війні Росії в Україні.

"Тут потрібне послідовне втручання поліції" - заявила Фазер .

"Ця злочинна російська загарбницька війна - це також інформаційна війна" , - додала вона.

З російського боку є "відверта брехня, пропаганда та дезінформація" і вона обіцяє не допустити цього на мітингах у Німеччині.

Спікер із внутрішньої політики парламентської групи СДПН Себастьян Гартманн зазначив, що свобода демонстрацій та свобода вираження поглядів є високим, фундаментально захищеним благом: людям потрібно і дозволено протестувати.

"Однак це не працює, коли російське вторгнення в Україну, під час якого було скоєно настільки жахливі військові злочини, як у Бучі, святкується і прославляється на наших вулицях" , - сказав Гартманн.

Представник Зелених Ірен Міхаліч заявила, що публічне вшанування агресорів на тлі масових убивств у таких місцях, як Буча, нестерпно. Вона звернулася до поліції з проханням уважно ставитись до проросійських акцій.

Нагадаємо, після минулих вихідних низка німецьких політиків федерального та земельного рівня виступила із засудженням проросійського автопробігу в Берліні.