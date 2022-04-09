На згадку про вбитих у Краматорську: УЗ залишила порожніми місця у кількох поїздах

Російські окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, жорстоко вбивши 52 мирних українців. У пам'ять про загиблих Укрзалізниця 9 квітня залишила порожніми місця у кількох поїздах по всій країні, повідомляє УНІАН.

Як йдеться у Telegram-каналі Укрзалізниці, замість пасажирів, які могли б там бути, на цих місцях їдуть квіти.

Від Києва до Чернівців, Трускавця та Рахова, від Одеси до Львова, від Чернівців до Одеси, від Львова до Запоріжжя – місця у поїздах під номером 52 залишили порожніми.

Це символізує тугу української держави за безвинними жертвами російської агресії.

"Ми глибоко співчуваємо родинам загиблих та обіцяємо робити все можливе й неможливе, щоб продовжувати рятувати життя наших громадян. Світла пам'ять загиблим" , – йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця залишає порожніми місця під номером 52 у кількох поїздах / фото t.me/UkrzalInfo/1934

Як повiдомлялось, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинули 52 особи, п'ятеро з яких – діти. Ще понад 100 людей отримали поранення.