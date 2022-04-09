Кубраков: за три дні на Київщині розчистили 67 км дороги Київ – Чоп

За три дні на Київщині розчистили 67 км дороги Київ – Чоп, найближчим часом буде відкрито дорогу Київ – Житомир, повідомляє Українська правда.

Про це написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

фото з Facebook Кубракова

"За останні 3 дні ми вже розчистили 67 км дороги Київ – Чоп. Вже найближчим часом після проведення всіх необхідних заходів безпеки маршрут Київ – Житомир буде відкритий.

Також звільнили від сміття, ґрунту, дерев, обвалених парканів та частин будинків майже 37 км вулиць міста Ірпінь”.

Міністр також повідомив, що триває будівництво тимчасових переправ на під'їзді до Ірпеня (дорога Р-30) та на Житомирській трасі, поблизу Стоянки. Ці роботи планують завершити наступного тижня.

Роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київської області проводять понад 250 осіб та 117 одиниць техніки.