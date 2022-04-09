ДСНС: у Харкові внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено житлову п'ятиповерхівку

9 квітня російські окупаційні війська завдали ракетного обстрілу по житловому масиву у Харкові, внаслідок чого серйозних руйнувань зазнала житлова п’ятиповерхівка, повідомляє Новое время.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Харківській області на своїй сторінці у Facebook.

"З квартир одного з підїздів, що зазнав найбільших руйнацій, ДСНСниками було врятовано 7 чоловік та евакуйовано 8 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється" , — сказано в повідомленні.

Раніше 9 квітня начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.